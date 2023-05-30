حسيت بالغيرة|إيمي طلعت زكريا ترد على استبدال والدها بأولاد حريم كريم.. فيديو

علقت الفنانة إيمي طلعت زكريا على خبر استبدال والدها بالفنان عمرو عبد الجليل في فيلم أولاد حريم كريم، أنها لا توجد بينها وبين الفنان عمرو عبد الجليل أي مشكلة، وكذلك الفنان مصطفى قمر، ولكن مشاعر غيرتها على والدها على كلمة "استبدال" أشعرتها أنه لا يوجد له بديل.

وتابعت إيمي طلعت زكريا ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مصر جديدة " ، والمذاع على فضائية " etc" ، أن كل ممثل له المدرسة الخاصة به، والكاركتر تبعه، متابعا: "معنديش مشكلة أن الفيلم ينجح بس هكون مضايقة أن والدي مش فيه".

وأردفت، أنا لا أهاجم ولكن مستغربة المانشيت، ومستغربة ليه الفيلم يتعمل بعد 18 سنة.

وتابعت، أن الخبر أحزنها شخصيا، وهي لو بيدها أن تأخذ القرار لاختارت أي فكرة أخرى غير الجزء الثاني.