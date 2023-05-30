شعبة الدواجن: كيلو الفراخ بـ 62 جنيها ولدينا اكتفاء ذاتي

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ولا يوجد أي أزمة، مشيرا إلى أن كيلو الدواجن بـ 62 جنيها في المزرعة.



وأضاف سامح السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد: محلات الدواجن تضع هامش ربح فوق الـ 10 جنيهات، ولابد من تنظيم صناعة الدواجن للحفاظ عليها بدلا من العشوائية.. ونحن لا نعاني من أزمة في الفراخ.



وتابع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه لابد من تقليل حلقات التداول في صناعة الدواجن لتخفيض أسعارها، مستدركا أن إدراج الدواجن الحية في البورصة المصرية بدون مقابل.

أسعار الدواجن



وأكمل سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: لدينا مجزر دواجن على أعلى مستوى ينتج مليون دجاجة، وأناشد وزير الزراعة تطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية.

