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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. كهربا يحتفل بخطوبة شقيقته

صدى البلد

احتفل محمود كهربا لاعب الأهلي بخطوبة شقيقته عبر السوشيال ميديا.

 

ونشر محمود كهربا صورة له برفقة شقيقته وخطيبها وعلق قائلا: الف مبروك ياحبايبي ربنا يسعد ايامك .


من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الفترة المقبلة لإعلان تخفيض العقوبة، ولكنها تنتظر فصل المحكمة في شكوي الأهلي ضد شرعية لجنة الانضباط.

 

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.

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