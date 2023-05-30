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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. مقاتلات صينية تنفذ مناورة ضد طائرة استطلاع أمريكية

طارات صينية - أرشيفية
طارات صينية - أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن طائرة صينية قامت بمناورة عدوانية ضد نفاثة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.

وقال الجيش الأمريكي في بيان له اليوم، إن مقاتلة صينية نفذت مناورة عدائية غير ضرورية خلال اعتراض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في 26 مايو الجاري. 

على جانب آخر، أفاد موقع وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الصين رفضت طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية لعقد لقاء بين وزيري دفاع البلدين على هامش منتدى الأمن في سنغافورة.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الصين رفضت طلبنا بعقد لقاء بين وزيري الدفاع في سنغافورة هذا الأسبوع.

وأضاف البنتاجون: "بالرغم من رفض الصين طلبا للقاء وزيري دفاع البلدين، سيتم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة يضمن عدم تحول المنافسة إلى صراع".

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