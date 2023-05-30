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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكنولوجيا وتعليم حلوان تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الأول للبيئة والمناخ

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تشارك كلية التكنولوجيا والتعليم باسم جامعة حلوان في المؤتمر والمعرض الدولي الأول للبيئة والمناخ الذي تنظمه جامعة النيل الاهلية بمقرها بمدينة 6 أكتوبر بمناسبة يوم البيئة العالمي.

وتشارك كلية التكنولوجيا والتعليم في المعرض بمشروع الفورمولا الطلابية وبوستر تعريفي للجهود التي تقوم بها الكلية للتعريف والتوعية بقضية التغيرات المناخية و أسلوب مجابهتها من خلال المناهج التي تكسب الطلاب والخريجين المهارات "الخضراء" المتمثلة في برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين و الكهربائية بما تمثله من مستقبل اقل تلويثا للبيئة بهدف الوصول لانبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول عام 2050.

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ويشرف علي الفريق المشارك في المعرض كلا من الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور احمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتعليم الفني ومدير مشروع التعاون بين جامعة حلوان وجامعة اكسفورد بروكس الانجليزية.

الدكتور ابراهيم لطفي
الدكتور احمد الجيوشي

جدير بالذكر أن فريق الفورمولا بالكلية سوف يسافر لانجلترا في يوليو القادم للمشاركة باسم جامعة حلوان في مسابقة الفورمولا الطلابية في حلبة سيلفرستون الانجليزية.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان المؤتمر والمعرض الدولي الاول للبيئة جامعة النيل الاهلية يوم البيئة العالمي

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