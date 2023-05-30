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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة: الامتحانات أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف

امتحانات
امتحانات

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

 

وقال الدكتور أحمد رجب، إن الامتحانات أسئلتها متنوعة تقيس كافة المهارات والمعارف فضلا عن سؤال حل المشكلات أسئلة موضوعية واختيار من متعدد وترجمة ومقالي وبعضها بأسلوب كراسة الإجابة وبعضها بابل شيت حسب طبيعة كل مادة .

وأضاف أحمد رجب، أن الامتحانات في كراسة إجابة يقوم الأستاذ بتصحيح محتواها سواء منفردا أو مشتركا طبقا للجدول الدراسي المقرر بالأقسام العلمية . 

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سياسة واقتصاد القاهرة أطلقت ماراثون الامتحانات اليوم.. تفاصيل

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عميد الدراسات العليا لتربية القاهرة: عقدنا درجات علمية مشتركة مع الجامعات الأمريكية

جامعة القاهرة 

استقبلت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، وفدًا من مشروع مبادرة تميز المعلم، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تحسين جودة تعليم المعلمين وبناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على الوجه الأكمل، ومواءمة برامج إعدادهم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والمناهج الجديدة، والاندماج في مختلف الفعاليات وعقد الشراكات الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي والتربوي، بما يساهم في النهوض بمستوى الطلاب التعليمي والعملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية تُمثل بيت خبرة بمعايير 
عالمية،ومتخصص في الإعداد والتأهيل العلمي والمهني المتميز للمعلمين من خلال إعداد كوادر تربوية على درجة كبيرة من الكفاءة في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والنهوض بالبحث التربوي، ومعرفة النظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، ودمج التقنية والتكنولوجيا في التعليم، وتحقيق الريادة في المجتمع التعليمي والتربوي.

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة نتائج امتحانات الفصل الدراسى امتحانات الفصل الدراسي الثاني الامتحانات

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