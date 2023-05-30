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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: رحيل أوسوريو عن الزمالك غير منطقي.. وطريقته لا تناسب اللاعبين

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر السابق، أن الزمالك ظهر بشكل جيد أمام طلائع الجيش، وأفضل من المباريات الماضية، كما استعاد مصطفى شلبي جزء كبير من مستواه وهو يعيش في حالة تركيز شديدة مؤخرًا لذلك قدم مستوى جيد.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عودة أحمد فتوح شئ جيد لدعم صفوف الزمالك رغم وجوده كلاعب ثالث في الوسط، والمباراة كانت جيدة على المستوى الفني ولازال أوسوريو يسعى لتطبيق طريقة اللعب الجديدة".

 وأضاف: "الزمالك في حاجة لاستعادة الثقة والتي لن تتحقق سوى بالانتصارات المحلية، استعدادًا للبطولة العربية للأندية".

 وزاد: "طريقة لعب الزمالك غير مناسبة لامكانيات الفريق، ولجنة الكرة يجب أن تتحدث معه وكذلك الجهاز المعاون، ولكنه في النهاية هو المدرب المسؤول، وسيتم محاسبته من مجلس الإدارة في النهاية". 

وأتم: "من الصعب رحيل أوسوريو في الوقت الحالي، ولكن يجب الحديث معه لتعديل المسار فقط، والفريق يعاني من نقص واضح في الاسكواد، والزمالك يحتاج إلى صفقات جديدة".

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