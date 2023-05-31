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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي قرر التحرك سريعاً للرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل بعد تأزم علاقته بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ورفضه بقاء اللاعب في الفترة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"كلف أيمن أشرف مدافع فريق الأهلي بالبحث عن عرض خارجي بعيداً عن الدوري المصري للرحيل بنهاية الموسم الجاري بعد تجاهل السويسري كولر له منذ توليه مهمة تدريب القلعة الحمراء".

 

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وأضاف: "يأتي ذلك في الوقت الذي يمتلك فيه أيمن أشرف عدة عروض من الدوري المصري على رأسهم سيراميكا كليوباترا وفاركو وسموحة".

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