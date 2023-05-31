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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: دوري روشن السعودي يصل إلى ١٧٠ دولة ويسجل مشاهدات مليارية

فرج عامر
فرج عامر

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي دوري روشن السعودي عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب فرج عامر:"دوري روشن السعودي يصل الي ١٧٠ دولة ويسجل مشاهدات ملياريةً، عقبال الدوري المصري باذن الله".

 

ثنى نايف هزازي نجم الاتحاد والنصر السعوديين سابقا على الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، بعد المشاركة مع فريق الاتحاد في حصد لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم.
قال نايف هزازي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك دعم كبير من الملك سلمان، ووزير الرياضة في السعودية لدعم الكرة السعودية وهذا ظهر بشكل كبير على تقدم الرياضة السعودية" 
أضاف: "الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي قدما مواسم ممتازة وحجازي كان علامة فارقة داخل الملعب وخارج الملعب، وحجازي بيرجع بالفريق كقائد داخل وخارج الملعب" 
واختتم: "أتمنى رؤية لاعبين مصريين في الملاعب السعودية مثل حجازي وطارق حامد ورؤية المزيد من اللاعبين المصريين خاصة أنني لعبت مع لاعبين مصريين على مستوى عالي من قبل مثل عماد متعب"

المهندس فرج عامر

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