مساعد وزير المالية: 112 كيلو ذهب دخلت مصر منذ قرار الإعفاء الجمركي|فيديو

‏قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج، دخل مصر حوالي 112 كيلو من الذهب حتى يومنا هذا.

وتابعت منى ناصر خلال لقائها في برنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن القادمين من الخارج يجب عليهم الإفصاح عن كمية الذهب القادمة معهم ولا يوجد مشكلة في ذلك وهذا لغرض الحصر ليس أكثر وبنسبة كبيرة الجرام بيكون حوالي 80 جنيهًا مصنعية في المتوسط.

لم تأتِ إلينا أي شكوى بخصوص الذهب

وأضافت أن "القادمين من الخارج يلجأون إلى السبائك الذهبية وغالبًا يكون مكتوبًا عليها العيار والوزن والأمر بيكون بسيط جدًا ولم تأت إلينا أي شكوى بخصوص الذهب منذ اتخاذ قرار الإعفاء الجمركي".