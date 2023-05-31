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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

التهابات الإبط
التهابات الإبط

يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات بين الفخذين والإبط بشكل خاص خلال فصل الصيف ويتم إنفاق الكثير من الأموال لعلاجها .

وقدّم الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية  تفاصيل تركيبة خاص بعلاج التهابات الجسم بدون كورتيزون، لايعرفها إلا الأطباء وذلك من أجل توفير سعر الكشف على المواطنين.

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وعرض الدكتور هانى الناظر خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة الروشتة التى تحتوى على تركيبة علاجية خاصة بعلاج التهابات تحت الإبط وتحت الصدر عند النساء وبين الفخذين وأماكن الحفاضات عند الأطفال .

روشتة هانى الناظر لالتهابات الإبط 

وقال هاني الناظر فى منشوره “احنا داخلين الفترة الجاية على ارتفاعات في درجات الحرارة وبالتالي يتعرض البعض لـ التهابات مؤلمة تسبب حكة شديدة في مناطق الثنايا مثل تحت الإبط وتحت الصدر وبين الفخذين”.

ونصح هانى الناظر بتحضير هذه التركيبة الخالية من الكورتيزون عند أقرب صيدلية لعلاج التهابات الصيف، وأوضح طريقة الاستعمال حيث تستخدم تستعمل كدهان مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

دكتور هانى الناظر
دكتور هانى الناظر

واختتم هانى الناظر منشوره قائلاً: هذه التركيبة من أفضل الوسائل الفعالة لعلاج التهابات ثنايا الجسم في الصيف وهى آمنة لذا يمكن استخدامها للأطفال .

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