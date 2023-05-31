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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحاب الجمل: جعفر العمدة ورسالة الإمام أفضل مسلسلات رمضان 2023

صدى البلد

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن رأيها فى مسلسلات رمضان 2023 فى تصريحات خاصة لصدى البلد قائلة :" لم أشاهد عددا كبيرا من مسلسلات رمضان ولكني حرصت على متابعة مسلسلى جعفر العمدة ورسالة الإمام".

وأضافت رحاب الجمل: "جعفر العمدة، مسلسل الشارع والشعب العربى ومن أنجح مسلسلات رمضان 2023 ومحمد رمضان نجم ولديه شعبية كبيرة".

وعن مسلسل رسالة الإمام أوضحت رحاب الجمل، أن مسلسل رسالة الإمام فيه فن وإبداع وإخراج ويحمل الكثير من القيم والوعي والثقافة ونحتاج للمزيد من هذه الأعمال ذات القيم.

يذكر ان تشارك الفنانة رحاب الجمل فى فيلم" مستر إكس" المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى.

فيلم مستر إكس

بدأت الشركة المنتجة لفيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد فى طرح البوسترات الدعائية للفيلم؛ استعدادا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحرصت الشركة المنتجة على طرح بوسترات لجميع فريق عمل الفيلم؛ كنوع من أنواع الترويج له، ومن المقرر أن تبدأ فى طرح التيزر الأول له خلال أيام قليلة

لوكات مختلفة لأبطال فيلم مستر إكس 

وحرص المخرج أحمد عبد الوهاب على تقديم أبطال الفيلم بشكل مختلف بداية من بطل العمل أحمد فهمي الذى ظهر على الأفيش الدعائى بلوك مختلف تماما عما اعتاد عليه الجمهور، كما ظهر أيضا محمد أنور بلوك مختلف تماما وهو نفس الأمر بالنسبة للفنان محمود حافظ الذى ظهر على أفيش الفيلم بدقن طويلة وشارب.

 تفاصيل فيلم مستر إكس
 

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور ورحاب الجمل، ومنإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.

 

رحاب الجمل فيلم مستر إكس مسلسلات رمضان 2023 مسلسل رسالة الإمام محمد رمضان

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