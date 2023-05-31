جائزة التميز|من جامعة حلوان لتكريم بريطاني.. قصة ملهمة لمعمارية شابة

تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي، قصة ملهمة لمعمار شابة حظت على تكريم بريطاني قبل أيام لتميزها في مجال التصميم الداخلي، وشاركها الكثير من المدونين باعتبارها قصة ملهمة لمصرية شابة.

كانت قد نشرت المهندسة إسراء عزام، كواليس حصولها على جائزة التميز، من مهرجان نيش البريطاني، وكتبت: "وصلت إلى خطوة جديدة، الحمد لله، حصلت على جائزة نيش لكوني واحدة من أفضل المصممين الداخليين في مصر لعام 2023".

وتابعت: "كان من دواعي سروري تلقي هذه الجائزة، لدعمي والموهوبين في مختلف المجالات".

وتصدرت قصتها مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لسنها الصغيرة، حيث تخرجت في قسم الهندسة المعمارية جامعة حلوان.

لم تقتصر أعمالها على مصر فقط، حيث شاركت العديد من تصميماتها في السعودية والدول العربية وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

وتعتمد على ألوان مستوحاة من الحضارة المصرية، فضلًا عن إطلاق كتاب عن التصميم الداخلي في وقت سابق.