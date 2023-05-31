صحف الإمارات اليوم.. أبو ظبي ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا.. كوريا الشمالية تفشل في إطلاق صاروخ فضائي.. وحرب مسيّرات تُرهب سكان موسكو وكييف

كوريا الشمالية: الصاروخ الفضائي تحطم في البحر

الإمارات ترفض التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا

واشنطن: مقاتلة صينية نفذت مناورة عدوانية قرب طائرة أمريكية

البرهان: الجيش السوداني لم يستخدم بعد كامل قوته المميتة

مجلس النواب الأمريكي يقر تشريع سقف الديون

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية.

محليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الإمارات أعلنت رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية.

عربيًا، قالت صحيفة "الخليج"، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أمس الثلاثاء، أن قواته لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، في الصراع الدائر في البلاد.

وقال خلال تفقده القوات المرابطة ببعض المواقع، إن القوات المسلحة تخوض المعركة نيابة عن شعبها، ولم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مباحثات سياسية موسعة، أجراها شكري، أمس، مع نظيره المجرى بيتر سيارتو، في العاصمة بودابست.

وفي الشأن العالمي، فمن صحيفة "البيان"، أعلنت كوريا الشمالية أنّ صاروخاً فضائياً يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري أطلقته صباح الأربعاء "سقط في البحر" بسبب خلل فنّي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إنّ "الصاروخ الفضائي الجديد تشيوليما-1 تحطّم في البحر الغربي"، الاسم الكوري للبحر الأصفر، موضحة أنّه "فقد زخمه" بسبب خلل في عمل محرّكه.

وأكدت اليابان أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخاً بالستياً".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو "بما أن إطلاق صاروخ بالستي كهذا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، فإنّ اليابان احتجّت بشدّة على كوريا الشمالية وأدانت بشدّة" إطلاقها هذا الصاروخ.

أما صحيفة "الخليج"، فنقلت أن العاصمة الروسية موسكو تعرضت فجر أمس الثلاثاء، لهجوم بمسيرات، هو الثاني من نوعه خلال شهر، ما تسبب بأضرار «طفيفة» لعدة مبان وإصابة شخصين، في وقت تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات واسعة.

ومن الصحيفة ذاتها، أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن طائرة مقاتلة صينية نفذت مناورة «عدوانية بلا داعي» قرب طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

أما صحيفة "الاتحاد"، فسلطت الضوء على اجتياز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.