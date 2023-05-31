حريق هائل في مصفاه نفط بـ روسيا والشك في طائرات مسيرة أوكرانية

أعلن عمدة مقاطعة كراسنودار في روسيا، فينيامين كوندراتييف، اليوم الأربعاء، أن حريقا اندلع في مصفاة أفيبسك لتكرير النفط، مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال عمدة كراسنودار عبر قناته على "تيليجرام"، إن حريقا اندلع في مصفاة أفيبسك، في إحدى وحدات ضخ المازوت الروسية، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير أن طائرة بدون طيار هي السبب في الأنفجار.

وأضاف العمدة أن فرق الإطفاء وأجهزة الطوارئ في المقاطعة وصلت إلى المكان الحادث، وتعمل على إخماد الحريق، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته 100 متر مربع، ولم تقع أي إصابات.

وعلى جانب آخر، أعلن قال مركز الاستجابة للأزمات في منطقة بيلجورود، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلجورود جنوب غرب روسيا، مما أسفر عن إصابة امرأة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المركز في بيان أن مدينة شيبكينو تعرضت للقصف، وبحسب المعلومات الاولية اصيبت امرأة، لافتا إلى أن المباني السكنية تضررت، واشتعلت النيران في عدد من المركبات.