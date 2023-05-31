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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب تبدأ من 2700 جنيه..

القوى العاملة توفر 3687  فُرصة عمل في 12 محافظة

صدى البلد

وفرت وزارة القوى العاملة 3687 فرصة عمل، من خلال 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر يونيو 2023.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل.

وقالت الوزارة إن فرص العملل مُتوفرة في 12 محافظة،هي: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وجنوب سيناء.

وشملت فرص العمل التخصصات الآتية: مهندسو ميكانيكا وإنتاج وكهرباء واتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبون، ومندوبو مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبو توصيل، وأخصائيون اجتماعيون، ومدرسون جميع التخصصات، وأخصائيو تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفو رياض أطفال، وجميع التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وسائقون، وعمال نظافة، وعمال زراعيون، وتخصصات أخرى.

وأضافت الوزارة أن فرص العمل تشمل مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .

يذكر أن  نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما،  تصدرمن خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه الفرص.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم لإحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

وفيما يلي فرص العمل بعناوين الشركات:

 

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