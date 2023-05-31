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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبدالوهاب فى أعمال غنائية جديدة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف الفنان حسام حبيب ، عن تعاونه مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أكثر من أغنية وذلك بعد عودتهما سويا.

وقال حسام حبيب ، عبر برنامج et بالعربى : اننا نجهز لعدد من الأغانى التي من المقرر أن طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن هناك اغنيتين تم الاستقرار عليهما الأولى رومانسية والثانية أغنية مفرحة.

وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفل غنائي ضخم، وليلة استثنائية بجدة في المملكة العربية السعودية، نستعرض ابرز ما جاء بالحفل من خلال التقرير التالي:

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رقص حسام حبيب

وحرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام اغنية “حبه جنة”.

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

غناء شيرين لمصر

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

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