ضبط 18 طن قمح محلي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئه سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

أكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لموسم حصاد عام 2023 م تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية يرافقة محمود جبر كبير المفتشين بالمديرية وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 18طن 480 كجم وتم تحرير محضر رقم ( 6393 ) لسنة 2023 جنح الابراهيميه ضد "م أ أ ب" صاحب مخزن قمح بناحية الابراهيمية.