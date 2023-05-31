مايا مرسي تفتتح معرض المصرية للمنتجات الحرفية ضمن فعاليات الاحتفال بشهر أوروبا

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة معرض "المصرية " للمنتجات الحرفية والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في مصر ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، ويقام المعرض بمناسبة الاحتفال "بشهر أوروبا“ ، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر .

كما شارك في حفل الافتتاح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير عمر أبو عيش رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولفيف من الشخصيات العامة وسفراء وسفيرات دول الاتحاد الأوروبي .



واستهلت الدكتورة مايا مرسي ، كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع السفير كريستيان بيرجر، وبالشراكة والتعاون المثمر والدائم بين المجلس القومى للمرأة و الاتحاد الأوروبي فى دعم ومساندة المرأة المصرية في كافة المجالات ، وخاصة في مجال إقامة معارض لعرض المنتجات الحرفية للسيدات المصريات.

وقالت الدكتورةمايا مرسي:" احتفالنا اليوم بالسيدات المصريات الأيقونات والرائدات في مختلف المجالات واللاتي فتحن الطريق للأجيال القادمة من الفتيات لتحقيق احلامهن ، ويمثلن مصدر الهام عظيم لهن" ، وتابعت " لقد أصبحت احلام المرأة المصرية حدودها السما ولم يعد هناك أبواب مغلقة أمامها ووصلت لأعلي المناصب بسبب الارادة السياسية الداعمه والمساندة للمرأة" ،مشيرة إلى أن المرأة اذا لم تحصل الآن علي الحقوق التي طالما سعت للحصول عليها فإن الأمر سوف يكون صعب فيما بعد.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بشكل حقيقي بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن علي كامل حقوقهن .

ووجهت رئيسة المجلس الشكر للسفير عمر أبو عيش علي دعمه ومساندته للمرأة المصرية وللمجلس ، كما وجهت التحيه للدكتور علي مصيلحي لمشاركته في افتتاح المعرض.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي حديثها بتوجيه الشكر للسفير كريستيان بيرجر والسيدة قرينته و كل من ساهم في تنظيم هذا المعرض المتميز الذي يضم سيدات من محافظات مختلفة يقدمن منتجات حرفية متنوعة.

جدير بالذكر أن معرض" المصرية " ضم منتجات حرفية من ٢٠ محافظة و 7 رائدات أعمال وتصميمات لازياء متنوعة، ويتكون من اربع أقسام: جناح لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التى ينظمها المجلس ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تمثل 20 محافظة من محافظات حياة كريمة، وتم خلاله تقديم عرض حي لحرفة الديكوباج على الاطباق برسومات تراثية وفرعونية.

إلى جانب جناح لخريجات التدريبات الحرفية التى ينظمها المجلس ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بمحافظات( المنيا ، الغربية ،الاقصر، البحيرة )، وقد تنوعت المنتجات ما بين النحاس والملابس ومنتجات من الشاسيهات المعدن واكسسورات المنزل والشنط من المكرمية بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من ثوم وبصل وصلصة ومخلل.كما تضمن عرضين حيين لفن المكرمية والكروشية.

وكذلك شاركت 7 عارضات من قاعدة بيانات رائدات الاعمال بادارة تنمية مهارات المرأة لعرض منتاجاتهن التي تنوعت ما بين )منسوجات التلي و و مواد تجميل عضوية وحقائب تم إعادة تدويرها من مخلفات الأجولة وجلاليب شرقية وحلي والكروشية وحقائب جلدية.

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