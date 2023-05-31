أصول الدين بالزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم لـ 5 سنوات

حصلت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمدة خمس سنوات قادمة.

وتقدم الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه زكريا عمران، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور ممدوح محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فؤاد عزام، مدير وحدة الجودة بالكلية، بخالص التهاني لجميع أسرة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق فردًا فردًا؛ بمناسبة اعتمادها وحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



وأوضح عميد الكلية، أن انضمام كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق إلى الكليات الأخرى المعتمدة، يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز والريادة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويعد إضافة مهمة حقيقية تضاف لرصيد الجامعة.

وتابع أن في كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقد أثبتوا للجامعات المصرية عامة ولجامعة الأزهر الشريف خاصة أنهم بفضل الله - تعالى- ثم بفضل تكاتفهم وتعاونهم دائما إن شاء الله - تعالى- يستطيعون، ولم يكن هذا الاعتماد أقصى أمانينا، بل إن عالمية هذا الصرح العظيم المبارك نصب أعيننا، وسنعمل لتلك العالمية جاهدين، لرفعة جامعتنا العريقة - جامعة الأزهر الشريف- فالاعتماد البداية وليس النهاية.

يذكر أن هذا الاعتماد يُعد نقطة فاصلة ومرحلة هامّة في حياة كل فريق العمل من الأساتذة العلماء أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، والإداريين والعمال، وجميع منسوبي الكلية من أبنائها الطلاب والباحثين والخريجين، الذي أداروا منظومة الجودة، رغم أن التحدّي كان كبيراً جداً أن تستوفي الكلية ممارسات الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في، وأن تجتاز وبنجاح باهر فترة التقييم بين الزيارات الافتراضية والزيارات الميدانية والتي امتدت أعمالها قرابة الشهر للتحقق من الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية للكلية.