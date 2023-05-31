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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم، الأربعاء 31 مايو 2023، موضحًا أنه متوقع نشاط كبير للرياح في صورة هبات متقطعة تصل أحياناً لحد عاصفة ترابية سريعة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

مدة ارتفاع الحرارة 

وأوضح "فهيم"، في تصريحات له، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة من الأربعاء وحتى السبت 31 / 5 حتى 3 / 6 / 2023.

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ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ48 ساعة القادمة

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القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من موجة حارة حتى هذا الموعد


من جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأربعاء، وعلى مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه اعتبارًا من اليوم وحتى السبت القادم ستشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة في أغلب أنحاء الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية والصحراء الغربية، لافتة إلى أن الارتفاع بحوالي من درجتين لـ 5 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى تسجل اليوم، الأربعاء، على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، منوهة إلى أن ذروة الارتفاعات ستكون الخميس والجمعة، حيث متوقع أن تسجل العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى غدًا، الخميس، وتصل لـ 42 درجة مئوية على المناطق الجنوبية للبلاد.

وقدم أهم النصائح للمواطنين خاصة مرضى الحساسية:

1- استخدام المناديل المبللة وتنظيف الأنف جيدا، حتى لا تصل الأتربة إلي الصدر والرئة والجهاز التنفسي السفلي.

2- إغلاق نوافذ المنزل جيدا  لتجنب دخول الأتربة واستنشاقها.

3 - على مرضى حساسية الصدر ضرورة أخذ علاجات حساسية الصدر بانتظام، والتي تعمل على توسع الشعب الهوائية كالبخاخات، وذلك لتجنب حدوث أزمات ربوية.

4- كثرة تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التي تقلل من التعرض للمضاعفات الصحية.

5- شرب السوائل الدافئة لها دور كبير في حماية الجسم من التعرض والإصابة بالمضعفات الصحية التي يتعرض لها مرضى حساسية الصدر.  

أهم الاحتياطات الزراعية

1- التوقف عن اجراء اى رشات خلال هذه الفترة ويمكن معاودة الرش بداية من يوم السبت 3 / 6 / 2023.

2-  قد تزداد سرعات الرياح وعليه يجب التأكد من إحكام الأربطة على الصور والأنفاق البلاستيكية فى مناطق غرب الجمهورية والساحل الشمالي.

3- الحفاظ على حماية "المزارع المفتوحة"  للدواجن من الأتربة.

4- يتم إجراء جميع العمليات الزراعية مثل الري وغيرها لجميع المحاصيل.

5- الحذر الشديد بعد أيام معدودات من زوال تأثير العاصفة الترابية سوف يحدث إعادة تأهيل سريع جداً لتعداد الحشرات على معظم الزراعات القائمة، خصوصا زراعات الخضر (الطماطم والفلفل والباذنجان) والطبية العطرية (بردقوش وريحان) وبعض أشجار الفاكهة، خصوصا العنب والمانجو والخوخ وانتشار التربس والمن والاكاروسات، بالتالي يجب تكثيف عمليات مكافحة هذه الحشرات بعد انتهاء الموجة مباشرة.

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