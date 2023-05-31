إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك وسيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة عقب اصطدام توك توك بسيارة ربع نقل على طريق قرية البصراط التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية.

وتم نقل المصابين لمستشفى المنزلة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إ اخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل على طريق البصراط المنزلة بسبب السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة.

ونتقل ضباط مباحث مركز المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 4 جرى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى المنزلة المركزي، والأخير إلى مستشفي الجمالية، وجميعهم فى حالة خطرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.