وقع اللواء أح عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة أسيوط.

إدارة الحرب الكيميائية

ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمى والبحثى لمواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية ، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم فى الإرتقاء بالأسس البحثية التخصصية فى المجالات ذات الإهتمام المشترك.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر فى شتى المجالات.

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط