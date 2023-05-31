عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تشكيل لجان توعوية بالمديريات لحث الفلاحين على توريد محصول القمح

صدى البلد

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور والمتابعة لعمليات توريد محصول القمح بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  بضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

وعقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماعا ومسئولي الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي بالمحافظة، بحضور المهندس مختار علام مدير مديريه الإصلاح الزراعي ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وصلاح أبو جناح مسؤول استصلاح الأراضي بالمحافظة، لبحث موقف عمليات التوريد والتيسير على المزارعين، وتذليل كافه العقبات التي تواجههم.
 

وأكد صالح ، على توجيهات وزير الزراعة، بالعمل على تشجيع المزارعين، علي توريد الاقماح للشون والصوامع الحكومية،  والتنسيق الكامل بين مسئولي وزارتي الزراعة والتموين، في هذا الشأن، كذلك الوحدات المحلية، والتأكيد على الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المزارعين، وتحديد سعر الاردب 1500 جنيه متخطيا بذلك السعر العالمي، حيث تشتري الدولة القمح من المزارعين باعلي الأسعار لتقدمه بعد ذلك للمواطنين في صوره رغيف خبز مدعم، الامر الذي يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود.

من ناحيتها ، أكدت الدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة بالمديرية والإدارات الزراعية والجمعيات لمتابعة وحث المزارعين علي توريد كميات الاقماح المخزنة لديهم.

وفي سياق متصل، استقبل  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشار وزير الزراعة، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وبحث معهما  العقبات التي تواجه المزارعين وتحد من الكميات الموردة من القمح.

وأكد محافظ سوهاج ، أن مسألة توريد الأقماح أمن قومي، موضحا اتخاذه كافه الإجراءات والتدابير التي من شأنها زياده نسب توريد  القمح  بنقاط الاستلام، كذلك التشديد على التعاون الكامل بين التموين والزراعة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المزارعين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

ترشيحاتنا

بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

الحكومة : التعاقد مع شركة تشيكية لتنفيذ عَمرة لـ280 جرار سكة حديد

أستاذ تمويل: الاستثمار المحلي كلمة السر وقاطرة التنمية

خلية نحل ونباتات زينة|ننشر تفاصيل تفعيل الأنشطة الصيفية لمادة المهارات المهنية بالمدارس

الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى 2023 وثورة 23 يوليو

القائم بأعمال السفير التركي : العلاقات مع مصر عادت لطبيعتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدمر الخصوبة والحيوانات المنوية.. اكتشف أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

مصر تحتل المركز العاشر في الإصابة بالسكر.. إحصائية صادمة

تعرف اللغة القبطية؟ إشادة سائح بـ حلاق في الجيزة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ