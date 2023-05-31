الزراعة: تشكيل لجان توعوية بالمديريات لحث الفلاحين على توريد محصول القمح

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور والمتابعة لعمليات توريد محصول القمح بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

وعقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، اجتماعا ومسئولي الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعي بالمحافظة، بحضور المهندس مختار علام مدير مديريه الإصلاح الزراعي ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وصلاح أبو جناح مسؤول استصلاح الأراضي بالمحافظة، لبحث موقف عمليات التوريد والتيسير على المزارعين، وتذليل كافه العقبات التي تواجههم.



وأكد صالح ، على توجيهات وزير الزراعة، بالعمل على تشجيع المزارعين، علي توريد الاقماح للشون والصوامع الحكومية، والتنسيق الكامل بين مسئولي وزارتي الزراعة والتموين، في هذا الشأن، كذلك الوحدات المحلية، والتأكيد على الجهود التي بذلتها الدولة لدعم المزارعين، وتحديد سعر الاردب 1500 جنيه متخطيا بذلك السعر العالمي، حيث تشتري الدولة القمح من المزارعين باعلي الأسعار لتقدمه بعد ذلك للمواطنين في صوره رغيف خبز مدعم، الامر الذي يتطلب من الجميع التكاتف وتضافر الجهود.

من ناحيتها ، أكدت الدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة بالمديرية والإدارات الزراعية والجمعيات لمتابعة وحث المزارعين علي توريد كميات الاقماح المخزنة لديهم.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشار وزير الزراعة، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وبحث معهما العقبات التي تواجه المزارعين وتحد من الكميات الموردة من القمح.

وأكد محافظ سوهاج ، أن مسألة توريد الأقماح أمن قومي، موضحا اتخاذه كافه الإجراءات والتدابير التي من شأنها زياده نسب توريد القمح بنقاط الاستلام، كذلك التشديد على التعاون الكامل بين التموين والزراعة بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المزارعين.