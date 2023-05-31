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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من رئيس فاجنر ضد كبار مسئولي الجيش الروسي

رئيس مجموعة فاجنر
رئيس مجموعة فاجنر الروسية

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الأربعاء، إنه طلب من المدعين العامين التحقيق فيما إذا كان كبار مسئولي الدفاع الروس قد ارتكبوا أي “جريمة” قبل الحرب في أوكرانيا أو خلالها.

وطلب بريجوزين هو أكبر تحد علني له حتى الآن ضد كبار القادة العسكريين للرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وقضى رئيس مجموعة فاجنر الروسية، البالغ من العمر 61 عامًا، شهورًا في إهانة كل من شويجو وجيراسيموف، اللذين يقودان المجهود الحربي الروسي، بسبب الخيانة المزعومة.

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ولم يرد أي منهما علنًا على انتقاداته.

وتقاتل مجموعة فاجنر الروسية، إلى جانب القوات النظامية الروسية في أوكرانيا وقاد الهجوم الذي استمر لأشهر على مدينة باخموت.

مجموعة فاجنر الروسية بريجوزين فاجنر الجيش الروسى الحرب في اوكرانيا باخموت

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