وزير الرياضة يهنئ سيف عيسي بحصوله على برونزية بطولة العالم للتايكوندو بأذربيجان

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة، للاعب سيف عيسي لاعب المنتخب المصري للتايكوندو في وزن 80 كجم.



وذلك ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعبا ولاعبة.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.



وحصل سيف عيسي علي الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام الأمريكي كارل آلان نيكولاس المصنف الخامس عالمياً بمجموعتين دون رد (٢/٠-١٠/٥)، وأصبح بطلنا الأوليمبي علي بعد خطوة إضافية تفصله عن التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ بأفضلية الكوتا الدولية.