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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم تكشف تفاصيل اختبارات قبول المعلمين إلكترونيا ولا وساطة ..فيديو

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن قضية التعليم قضية أمن قومي للدولة المصرية، والقيادة السياسية مهتمة بتطوير منظومة التعليم، سواء ما يتعلق ببناء مدارس جديدة أو أداء المعلمين الحاليين وتطوير الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف انتقاء أفضل العناصر التي تضيف جديدا للمنظومة، وفق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية.

وتابع زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: مسابقة اختيار 30 ألف معلم ضمن مسابقة الحكومة لتعيين 150 ألف معلم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منوها أن الاختبارات تتم إلكترونيا وبشكل مهني، من دون أي تدخل للعنصر البشري أو وساطة.


وأكد متحدث وزارة التعليم أن الـ28 ألف معلم اللذين تخطوا الامتحانات تم اختيارهم من بين 95 ألف معلم أدوا الاختبارات في جهاز التنظيم والإدارة.

واستطرد قائلا: تم تأهيلهم تربويا خلال 4 أيام متواصلة، والتأهيل البدني 3 أيام أيضا؛ ونستهدف أن يكون المعين الجديد نموذجا يحتذى به.

واستكمل شادي زلطة: من ضمن أهداف الوزارة زيادة الولاء والانتماء للمعلم، ويتم ذلك عبر تعريف المتقدم بالمشروعات القومية للدولة المصرية.

واختتم قائلا: الاختبارات تنتهي بكشف الهيئة والطبي والرياضي، وبمجرد اجتيازها، سيتم توزيع المعلمين وفق التوزيع الجغرافي.

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