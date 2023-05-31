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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. الملك عبدالله يطلب من ولي العهد وضع مخافة الله بين عينيه

ملك الأردن
ملك الأردن

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مضارب آل هاشم المدعوين إلى مأدبة العشاء التي تقام للاحتفال بزفاف الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف.

وبحسب هلا الأخبار الأردنية؛ فقد رحب العاهل الأردني  بالمدعوين في مضارب الهاشميين بيت كل الأردنيين العامرة بوجودهم أهلا وعشيرة، مضيفا : اليوم بنفرح بالحسين ابني وابنكم، وفرحتنا اكتملت بوجودكم معنا.

وتابع  “قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالحسين”، مضيفا “واليوم كلي فخر فيه بعزيمته وطموحه الكبير لبلده ومحبته وتفانيه لعمله، واليوم يكمل نصف دينه ويبدأ بمرحلة جديدة في حياته.

وطلب العاهل الأردني من ولي العهد أن يبقي مخافة الله بين عينيه، داعيا له بالخير والتوفيق مع عائلتيه الصغيرة والكبيرة.

جانب من الاحتفال 

وجدد ترحيبه بالمدعوين، شاكرا إياهم وأبناء الشعب الأردني على مشاركتهم في فرح الحسين، مضيفا “إن شاء الله بيوتنا كلنا تضل عامرة بالمحبة والفرح”.

وبهذه المناسبة أهدى العاهل الأردني  ولي العهد سيفا هاشميا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.

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