النصيري وبونو يقودان تشكيل إشبيلية أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي

كشف ميندليبار ، المدير الفني لإشبيلية الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة روما الإيطالي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
تشكيل إشبيلية
وضم تشكيل إشبيلية كلا من:
في حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: خيسوس نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس
خط الوسط: راكيتيش - فيرناندو - أوكامبوس - توريس - برايان جيل
خط الهجوم: يوسف النصيري
تشكيل روما
وضم تشكيل روما كلا من
في حراسة المرمى: روي باتريشيو
خط الدفاع: إيبانيز - مانشيني - سمولينج
خط الوسط: سبانيزولا - نيمانيا ماتيتش - كريستانتي - سيليك
خط الهجوم: بيليجريني - باولو ديبالا - تامي أبراهام
وتنطلق مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا ببودابست المجرية.