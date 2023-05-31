النصيري وبونو يقودان تشكيل إشبيلية أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي

كشف ميندليبار ، المدير الفني لإشبيلية الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة روما الإيطالي، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل إشبيلية

وضم تشكيل إشبيلية كلا من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - بادي - جوديلي - أليكس تيليس

خط الوسط: راكيتيش - فيرناندو - أوكامبوس - توريس - برايان جيل

خط الهجوم: يوسف النصيري

تشكيل روما

وضم تشكيل روما كلا من

في حراسة المرمى: روي باتريشيو

خط الدفاع: إيبانيز - مانشيني - سمولينج

خط الوسط: سبانيزولا - نيمانيا ماتيتش - كريستانتي - سيليك

خط الهجوم: بيليجريني - باولو ديبالا - تامي أبراهام

وتنطلق مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا ببودابست المجرية.