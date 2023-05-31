بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات الآن

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، بجميع المحافظات والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات، والتي تتوافر علي مواقع المحافظات والمديريات التعليمية التابعة لها.

و اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، فيما تجرى أعمال تقدير الدرجات ببقية المحافظات قبل إعلانها خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ننشر بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بنسبة نجاح بلغت87.5٪ .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4 % للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية فى شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أصبح متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس على رقم الواتس آب الآتي: https://wa.me/message/T5GHJ63OJQU7G1

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيلية للعام الدراسى 2022/2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84٪؛ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة؛ وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى 2022/2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ