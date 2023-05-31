لسه راجعة من السعودية.. فريدة الأولى على إعدادية دمياط تكشف طريقة مذاكرتها

“أمى السبب في تفوقي بعد توفيق ربنا، فكانت دائما تحفزنى على المذاكرة والنجاح بل التفوق”.

أمى الداعم الأول لي

هكذا بدأت فريدة علاء ابنة قرية الحوراني التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط حديثها " لصدى البلد " وإنها سعيدة بحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة دمياط في الشهادة الإعدادية وإنها كانت عند حسن ظن والدتها ووالدها المغترب بالمملكة العربية السعودية.

عادت من السعودية لتكون الأولى على مستوى المحافظة

وأشارت إلى أنها كانت تدرس منذ التحاقها بالمرحلة الإعدادية بدولة السعودية ولكن عادت منذ شهور لمصر والتحقت بالصف الثالث الإعدادي بمدرسه الحورانى الإعدادية وكانت تحرص على تنظيم وقتها ما بين المذاكرة ومتابعة السوشيال ميديا يوميا لمدة ساعه حتى لا تنفصل عن ما يجرى حولها من أحداث.

أنصح أشقائي بالتفوق والاجتهاد

وأضافت انها تحب التنظيم وتتمنى أن تصبح مهندسة ديكور وكثيرا ما تنصح اشقاءها الصغار بالاهتمام بالمذاكرة والاجتهاد حتى يصبحوا من المتفوقين.

واختتمت حديثها انها تتمنى أن تكون من المتفوقين بالثانوية العامة وأن تصبح من الأوائل على مستوى الجمهورية.

https://fb.watch/kT59Rmi2kJ/?mibextid=RUbZ1f