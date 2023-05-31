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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تفتتح عمارات الإسكان الاستثماري برأس البر

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، عمارات الإسكان الاستثمارى بمدينة رأس البر، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا الشهر.

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير مديرية الإسكان.

وأشارت محافظ دمياط إلى أن المشروع تضمن انشاء ٤ عمارات بقطعة ٣٥ بشارع ١٠٥ وقطعة ٣٦ بشارع ١٠٧ ،وذلك بعدد ٢ عمارة بكل شارع بإجمالى ٤٨ شقة سكنية و ٣٢ جراج للسيارات ،لافتة إلى أن المشروع يأتى ضمن مشروعات صندوق الإسكان التابع لمحافظة دمياط بتنفيذ مديرية الإسكان والمرافق...

وأكدت " الدكتورة منال عوض " أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات ضمن صندوق الإسكان،  مؤكدة أيضًا أنه تم وضع خطة محددة لتنفيذ المشروع وفقًا لمعايير محددة ، تضمنت مراحل الانشاء والتشطيبات النهائية وأيضًا توصيل المرافق ، وفى هذا السياق،، بحثت " محافظ دمياط " الإجراءات الجارى اتخاذها لطرح الوحدات بالعمارات للاعلان عنها خلال الفترة القادمة.

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