قرار بلا وعي | زوج يروي مأساة بعد ارتباطه بامرأة ثانية ..فيديو

أكد سامح، الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، أن الله سبحانه وتعالي قدر بلاء الانفصال من زوجته الأولى، لكي يعلم قيمتها، معلقا “أنه لدي حنين كبير بالعودة إليها".

وقال سامح، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن سبب الضغط النفسي والمشاكل مع زوجتي الأولى، جعلني أتخذ قرار الزواج مرى أخرى، ولكنه اكتشف أنه اتخذ هذا القرار دون تفكير ووعي.

تعود الي ولأولادها

وتابع الزوج النادم على زواجه مرة أخرى، ويرغب في العودة لزوجته الأولى، أنه كل امنيتي أن زوجتي الأولى قرة العين وقرة قلبي أن تعود الي ولأولادها.