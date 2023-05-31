عمر شريف: حسيت إن منى زكي أمي.. ونفسي أشتغل مع محمد رمضان والسقا

عبّر الفنان عمر شريف، الذي لعب دور “ياسين” في مسلسل “تحت الوصاية” عن سعادته بنجاح المسلسل، والعمل مع منى زكي.

وقال عمر شريف، لـ كاميرا “صدى البلد”: "الكواليس كانت لذيذة جدًا .. كأننا خارجين مش كأنه شغل والفنانة منى زكي كانت بتحسسني انها امي بجد في الكواليس واصعب مشهد بالنسبالي كان مشهد المركب".

وتابع قائلاً: “نفسي أعمل دور اكشن، ونفسي اشتغل مع محمد رمضان وأحمد السقا عشان دول اكتر اتنين بحبهم”.

يذكر أن شهد حفلمسابقة جوائز المسلسلات إهداء الفنان طه الدسوقى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل “تحت الوصاية”.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلاتعلى توجيه تحية لروح الفنان الراحل مصطفى درويش في بداية الحفل .

وأثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة.

وتوافد عدد كبير من النجوم على حضور النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية، وكان من أول الحضور الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد سامي، طارق النهري، آية سماحة وزوجها، جيهان الشماشرجي، ياسمين رئيس، وغيرهم.



أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، عن انطلاق النسخة الأولى من "جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور عبر موقعها الالكتروني.

وتم الإعلان عن الفائزين في حفل مميز لتوزيع الجوائز اليوم، حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل إلى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الإلكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.