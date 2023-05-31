هل تختفي المانجو من الأسواق هذا العام ؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن البعض من محصول المانجو تأثر بالتغيرات المناخية وسقط عقد من على الأشجار نتيجة لنشاط الرياح مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية ، ولكن ليس كلها ، وبالتالي لايمكن الحكم على إنتاجية محصول المانجو هذا العام حاليا.

إنتاجية المانجو

وتوقع "أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدي البلد " عدم تأثر إنتاجية محصول المانجو بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أن أغلبية الأشجار من المانجو لم تتأثر بفعل التغيرات المناخية وبالتالي فالإنتاجية لن تتأثر هذا العام.

وأشار نقيب الفلاحين إلي أن بعض المزارعين تحصد المانجو قبل نضجها ووضعها فى أوراق أو كرتون أو تبن حتى تمام نضجها ، ولكن ذلك فى حالة وصولها للحجم الطبيعي، نافيا اختفاء المانجو هذا الموسم.

وقال "أبو صدام"، إن حدائق المانجو في مصر تتخطى الـ300 ألف فدان، وتستحوذ الإسماعيلية وحدها على نحو 120 ألف فدان منها، موضحًا أن متوسط إنتاجية فدان المانجو يصل إلى 10 أطنان، وبالتالي فإن إنتاجنا يتخطى الـ 3 ملايين طن، لافتا إلى أننا نصدر 30 ألف طن فقط وما يتبقى لاستهلاك المصريين.

وأضاف أن محصول المانجو تظهر بشائره في شهر يونيو، ولكن ذروره الإنتاج في أواخر شهر يوليو ويستمر في الأسواق حتى نهاية العام، حيث تظهر الأنواع المحلية مثل المبروكة والزبدية والعويس والسكري والتيمور حتى شهر أكتوبر، فيما تنضج الأنواع الأجنبية كالكيت والناعومي في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.