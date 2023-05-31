اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط محصول المانجو، كما تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صورا توضح سقوط محصول المانجو في مزارع الإسماعيلية بسبب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية علي مدار يومين.

وأكد الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية ، أن التغيرات المناخية أثرت على محصول المانجو هذا العام ، وأدى ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية إلى سقوط محصول المانجو من فوق الأشجار قبل نضجها، وهو ما يهدد محصول هذا العام بكارثة.

وأوضح "أبو المعاطي " خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن كمر المانجو غير الناضجة لا يمكنها إنقاذ محصول المانجو لأن هناك البعض من ثمرات المحصول مازالت صغيرة ولا يمكن أن تنضج بالكمر ما سيؤدى إلى خسائر كبيرة لمزارعي المانجو..

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