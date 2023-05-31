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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التغيرات المناخية تؤثر على محصول المانجو| الزراعة تكشف

المانجو
المانجو

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط محصول المانجو، كما تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صورا توضح سقوط محصول المانجو بمزارع الإسماعيلية بسبب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية علي مدار يومين.

التغيرات المناخية

وأكد الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية ، أن التغيرات المناخية أثرت علي محصول المانجو هذا العام ، حيث ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح خلال الأيام القليلة الماضية أدت إلى سقوط محصول المانجو من فوق الأشجار قبل نضجها. 

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وأشار "أبو المعاطي " خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلي أن كمر المانجو غير الناضجة لا يمكنها إنقاذ محصول المانجو لأن هناك البعض من ثمرات المحصول مازالت صغيرة ولا يمكن أن تنضج بالكمر ما سيؤدى إلي خسائر كبيرة لمزارعي المانجو.

محصول الزيتون

وقال أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الزيتون أيضا هذا العام ، موضحًا أن محصول المانجو متأثر منذ سنوات جراء التغيرات المناخية ولكن ماحدث من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح زاد من تلك التأثيرات.

وأشار الدكتور شاكر أبو المعاطي إلي أن العام الماضي شهد وفرة في إنتاجية المانجو ولكن العام الذي يسبقه شهد خسائر أيضًا في إنتاجية المانجو ، لافتا إلي أنه تم إصدار عدة نصائح وتحذيرات لمزارعي المانجو من قبل الوزارة لتجنب حدوث أضرار نتيجة التغيرات المناخية. 

وتابع قائلا: "كانت من أهم تلك التحذيرات محاوطة مزارع المانجو بالأشجار أو سياج لحماية الزرع ، كذلك ري محصول المانجو قبل الموجة الحارة لحماية النباتات " ، مضيفًا أن من طبق تلك النصائح لم يتأثر محصول المانجو لديه .

قلة المحصول

وتوقع قلة محصول المانجو بالأسواق هذا العام نتيجة ما حدث هذا الموسم ، معلقًا: "مزارع المانجو يخسر منذ ٥ سنوات نتيجة التغيرات المناخية الطارئة على مصر". 

وتشتهر مصر، لاسيما محافظة الإسماعيلية، بزراعة المانجو على عشرات الآلاف من الأفدنة.

 وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة حرارة شديدة في إطار النمط العالمي لارتفاع درجات الحرارة.

والمانجو فاكهة محبوبة في فصل الصيف بمصر، إذ تعرض أصناف منها لونها يشبه لون غروب الشمس في أكشاك الفاكهة ومحلات العصائر في شوارع العاصمة القاهرة.

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