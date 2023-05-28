أحمد الحجاوي يكشف تفاصيل تجربة زراعة البن مع أشجار المانجو|فيديو

قال المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن من أشجار المانجو، إن يتم زراعة البن تحت أشجار المانجو حتي يستفيد شجر البن من ظل شجر المانجو، مشيراً إلى أن شجر البن لا يحتاج أشعة الشمس المباشرة ولذلك فيقوم شجر المانجو بالتظليل عليه.

وأضاف "الحجاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن بعد نجاح هذه الزراعة يعمل الآن علي توسيعها بإنتاج شتلات أكثر حتي يتم توزيعها بمناطق زراعية أكثر ليزيد انتاج البن داخل مصر، موضحاً أن هذه أول مرة يتم فيها زراعة البن داخل مصر.

وتابع صاحب تجربة زراعة البن من أشجار المانجو أن زراعة شجر البن يختلف من دولة لأخرى ، ففي مصر يحتاج أن يزرع تحت أشجار حتي لا تصل أشعة الشمس المباشرة له، وفي اليمن تحتاج شجرة البن إلي الأمطار.