مافيش مانجا.. العاصفة الترابية تضرب المحصول وتتسبب في سقوطه بالإسماعيلية

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صورا توضح سقوط محصول المانجو بمزارع الإسماعيلية بسبب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية علي مدار يومين.

من جانبه، أ المهندس حسام صالح، خبير زراعي بالاسماعيلية، مشيرا إلي مدي تأثير التغيرات الجوية علي انتاج الأصناف المحلية العويسي والسكري والزبدة وغيرها.

كما أشار إلي أن الأصناف المحلية للمانجو الاسمعلاوي تعاني من ظاهرة المعاومة وهي التناوب في حمل الثمار) Alternate bearing وهي عبارة عن ميل الشجرة إلى الحمل الغزير في عام ما وحملها محصول قليل جدا أو قد لا تحمل بالمرة في العام التالي له، والسنة التي تحمل فيها الشجرة محصول عالي تسمى سنة الحمل الغزير (On Year) في حين تسمى السنة التالية بسنة الحمل الخفيف (Off Year) وقد تظهر في بعض الأحيان في سلسلة متعاقبة من السنين إن الحاصل يقل في سنتين متتاليتين تليها سنة حمل غزيرة أو العكس صحيح.

واختتم حديثه، مشيرا إلي دور الرقابة علي محلات بيع المبيدات، لمنع تداول الادوية المغشوشة.

وتشتهر مصر، لاسيما محافظة الإسماعيلية، بزراعة المانجو على عشرات الآلاف من الأفدنة. وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة حرارة شديدة في إطار النمط العالمي لارتفاع درجات الحرارة.

والمانجو فاكهة محبوبة في فصل الصيف بمصر، إذ تعرض أصناف منها لونها يشبه لون غروب الشمس في أكشاك الفاكهة ومحلات العصائر في شوارع العاصمة القاهرة.

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