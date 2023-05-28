عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مافيش مانجا.. العاصفة الترابية تضرب المحصول وتتسبب في سقوطه بالإسماعيلية

سقوط ثمار المانجو
سقوط ثمار المانجو بسبب العاصفة الترابية

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، صورا توضح سقوط محصول المانجو بمزارع الإسماعيلية بسبب تعرض المحافظة لعاصفة ترابية علي مدار يومين.

من جانبه، أ المهندس حسام صالح، خبير زراعي بالاسماعيلية، مشيرا إلي مدي تأثير التغيرات الجوية علي انتاج الأصناف المحلية العويسي والسكري والزبدة وغيرها.

كما أشار إلي أن الأصناف المحلية للمانجو الاسمعلاوي تعاني من ظاهرة المعاومة وهي  التناوب في حمل الثمار) Alternate bearing وهي عبارة عن ميل الشجرة إلى الحمل الغزير في عام ما وحملها محصول قليل جدا أو قد لا تحمل بالمرة في العام التالي له، والسنة التي تحمل فيها الشجرة محصول عالي تسمى سنة الحمل الغزير (On Year) في حين تسمى السنة التالية بسنة الحمل الخفيف (Off Year) وقد تظهر في بعض الأحيان في سلسلة متعاقبة من السنين إن الحاصل يقل في سنتين متتاليتين تليها سنة حمل غزيرة أو العكس صحيح.

 

واختتم حديثه، مشيرا إلي دور  الرقابة علي محلات بيع المبيدات، لمنع تداول الادوية المغشوشة.

وتشتهر مصر، لاسيما محافظة الإسماعيلية، بزراعة المانجو على عشرات الآلاف من الأفدنة. وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة حرارة شديدة في إطار النمط العالمي لارتفاع درجات الحرارة.

والمانجو فاكهة محبوبة في فصل الصيف بمصر، إذ تعرض أصناف منها لونها يشبه لون غروب الشمس في أكشاك الفاكهة ومحلات العصائر في شوارع العاصمة القاهرة.

FB_IMG_1685289768337
FB_IMG_1685289768337

received_108925298886518
received_108925298886518
received_280157421026581
received_280157421026581
received_164565416379735
received_164565416379735
received_716928443435939
received_716928443435939
received_993503468330251
received_993503468330251
received_1289048438712690
received_1289048438712690
received_4641453782645047
received_4641453782645047
received_153109104409710
received_153109104409710
received_782893586747230
received_782893586747230
received_774943004040778
received_774943004040778
received_6178368685588174
received_6178368685588174
ارتفاع درجات الحرارة موقع التواصل الاجتماعي محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الادوية المغشوشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

قرار مستفز.. الوداد المغربي يعترض على "كاف" قبل مواجهة الأهلي

أوجستي بوش يكشف الفارق بين التتويج بإفريقيا للسلة مع الزمالك والأهلي

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

موضوعات متعلقة

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

دعاء النبي في رمضان .. يفتح لك أبواب السماء ويحقق المستحيل

دعاء دخول رمضان .. أدعية تفتح لك أبواب الفرج والمغفرة

فضل شهر رمضان .. 22 مكافاة ربانية للصائمين

أيام يحرم فيها الصيام .. الإفتاء توضح

دار الإفتاء: الخيم الرمضانية حلال في هذه الحالة

كيف صام الصحابة والمسلمون الأوائل؟ 3 مراحل لتشريع الصيام في عصر النبي

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يخسر من برينتفورد بهدف في الدوري الإنجليزي

أسيست لـ صلاح .. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع متذيل الدوري الإنجليزي

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس الجزائر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

أرسنال يكتسح وولفرهامبتون بخماسية وينهي الدوري الإنجليزي وصيفًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

فيديو

«الأهلي كعبه مش عالي».. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول عودته إلى الزمالك..فيديوجراف

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ