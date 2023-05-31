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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

275.5 مليون جنيه ضرائب ورسومًا بـ جمارك الدخان بالقاهرة

صدى البلد

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر مايو 2023 حوالى 223 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 21 ألف و 947 طرد بوزن إجمالي 4658 طن و774 كيلوجرام ، تم الإفراج عن 23 شهادة سحب جزئية بعدد 11 آلاف و103 طرد بوزن إجمالي 2323 طن و622 كيلو و500 جرام . 
 

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2023 نحو 15 مليون و 265 ألف وإجمالي الغرامات 292 ألف جنيه .

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 251 مليون و845 ألف جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 3 مليون و155 ألف جنيه .

كما بلغ إجمالي والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة 1 مليون 561 ألف جنيه ورسوم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 مليون و 400 ألف جنيه .

وخلال شهر مايو 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 15 مليون و552 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2023 حوالى 275 مليون و505 ألف جنيه .

الحاويات الواردة الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة الرسوم الجمركية المحصلة الرسوم الجمركي القيمة المضافة الموارد المالية للدولة

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