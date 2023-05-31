مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية أصول الدين بالزقازيق بـ شهادة الاعتماد

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق، برئاسة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه محمد زكريا عمران، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح محمد أحمد عليوة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، تلك الكلية المتميزة والتي تعد قبلة علمية وسطية معتدلة تخرج فيها الآلاف من سفراء الأزهر الشريف حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.