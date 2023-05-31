سيدة تستغيث على الهواء لاستيعاب ابنتها في الجامعات بعد العودة من السودان|فيديو

أكدت أم ندي والدة طالبة تدرس في جامعة سودانية، أن أغلب الجامعات في السودان تبدأ بعد شهر رمضان، وأن طوال شهر رمضان يكون إجازة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنها قدمت لـ نجلتها، فى السودان ودفعت 5 آلاف دولار، وأن نجلتها الآن ليس لها مكان تدرس فيه بعد ما حدث فى السودان.



ولفتت إلى أنها قبل الذهب لـ السودان، ذهبت لـ وزارة التعليم العالي، وقالوا :"إن الجامعات في السودان معتمدة وفق اتفاقيات بين مصر و السودان، ولكن الآن تغير الكلام".



وأشارت إلى أن نجلتها وزملاء لها كثيرون يجلسون فى الشارع، وضاعت عليهم الأموال والعام الدراسي.



وأوضحت أنها ذهبت لـ العاصمة الإدارية، من أجل مقابلة وزير التعليم العالي، أو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل توصيل صوتهم.



وأشارت إلى أن نجلتها لم تسافر، ولكن حجزت في الجامعة ودفعت 5 آلاف دولار، وأن سبب عدم السفر يرجع لآن الجامعات تبدأ بعد عيد الفطر.



وردَّ الإعلامي أحمد موسى على السيدة وقال لها: "نجلتك لم تسافر، وأن الأماكن المتوفرة فى الجامعات لـ من هم كانوا فى السودان، ولكن مجلس الوزراء وضع شروطًا لحل مشكلات العائدين من السودان".



ولفت إلى أن هناك 14.5 ألف طالب مصر عائد من السودان، تم تسكينهم، وأن لديه ثقة في حل مشكلات الجميع.



