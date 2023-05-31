قرار عاجل من السودان بتمديد إغلاق مجاله الجوي حتى منتصف يونيو

أصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان، اليوم الأربعاء قرارًا بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل أمام حركة الطيران.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعليق المحادثات الجارية في جدة، بسبب عدم التزام الميليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة بحسب بيان صادر عن القيادة العامة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، تفقد القوات المرابطة ببعض المواقع.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ ثمن البرهان وقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها ومؤكداً على أنها لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجب لصوت العقل.

ولفت الى أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.