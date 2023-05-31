نادي القضاة يهنىء المستشار عبد المجيد محمود بالفوز بجائزة الدولة التقديرية

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

وأعرب نادي القضاة – في بيان له – عن شكره وتقديره العميق للمجلس الأعلى للثقافة على هذا الاختيار، مؤكدا أنه صادف أهله، ويعتبره تكريما للقضاء المصري العريق ممثلا في شخص المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

نادي القضاة

وكان المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني وزيرة الثقافة، قد أعلن أمس فوز المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، والذي يعد واحدا من كبار شيوخ القضاء المصري، بجائزة الدولة التقديرية للعام الحالي في مجال العلوم الاجتماعية.

وشغل المستشار عبد المجيد محمود منصب نائب عموم مصر خلال الفترة من عام 2006 وحتى نوفمبر 2012 ، ومشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحُسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في شهر نوفمبر من العام الماضي، بإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على أحد المحاور المرورية الرئيسية الجديدة الجاري تنفيذها بالقاهرة، تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المتميزة.