عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نادي القضاة يهنىء المستشار عبد المجيد محمود بالفوز بجائزة الدولة التقديرية

المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

وأعرب نادي القضاة – في بيان له – عن شكره وتقديره العميق للمجلس الأعلى للثقافة على هذا الاختيار، مؤكدا أنه صادف أهله، ويعتبره تكريما للقضاء المصري العريق ممثلا في شخص المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.

نادي القضاة

وكان المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني وزيرة الثقافة، قد أعلن أمس فوز المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، والذي يعد واحدا من كبار شيوخ القضاء المصري، بجائزة الدولة التقديرية للعام الحالي في مجال العلوم الاجتماعية.

وشغل المستشار عبد المجيد محمود منصب نائب عموم مصر خلال الفترة من عام 2006 وحتى نوفمبر 2012 ، ومشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحُسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه في شهر نوفمبر من العام الماضي، بإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على أحد المحاور المرورية الرئيسية الجديدة الجاري تنفيذها بالقاهرة، تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطائه القضائية المتميزة.

نادى القضاة المستشار عبد المجيد محمود جائزة الدولة التقديرية المجلس الأعلى للثقافة السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن تراجع أسعار المواد الغذائية .. ماذا يحدث؟

موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

سيدة تستغيث على الهواء لاستيعاب ابنتها في الجامعات بعد العودة من السودان|فيديو

رجل يحرر رأسه من فكي تمساح بأعجوبة.. تفاصيل مروعة

فريق جامعة الأزهر Google DS Al-Azhar يحصد المركز الأول على مستوى العالم

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف أسرار التخسيس في أسرع وقت

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ