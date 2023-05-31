الدوري السعودي | النصر يكتسح الفتح في غياب رونالدو

اختتمت منافسات بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، والذي كان توج به اتحاد جدة مؤخرًا بعد صراع شرس مع النصر.

وأقيمت عدة مواجهات في إطار الجولة الأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي أبرزها النصر أمام الفتح والهلال ضد الرائد والاتحاد أمام الطائي



وفاز فريق النصر في غياب البرتغالي رونالدو، بثلاثية نظيفة على الفتح وسجل الأهداف كل من أندرسون تاليسكا (هدفين) ومحمد خليل مران في الدقائق 4، 66، 72.



بينما فاز الهلال بصعوبة على الرائد بثلاثية مقابل هدفين، سجل ثلاثية الهلال مصعب الجوير ومحمد القحطاني وعبد الله عطيف في الدقائق 18، 36، 80، بينما جاءت ثنائية الرائد عن طريق راكان مسفر وبابلو سانتوس في الدقائق 90، 90+5.



وأخيرًا، فاز الاتحاد على الطائي بثنائية نظيفة، سجلهما عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وهيلدر كوستا في الدقيقة 90+6.

وهبط كلا من العدالة والباطن إلى دوري يلو السعودي بعد امتلاكها ٢٨، ٢٠ نقطة على الترتيب.