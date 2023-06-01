الهيئة العامة للاستثمار توضح آليات تعاملها مع الشركات الناشئة

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تمنح المستثمر الأجنبي إقامة لمدة عام أثناء تأسيس شركته فى مصر، ثم يتم تجديدها لمدة خمس سنوات، متابعا: نستهدف تهيئة بيئة العمل وإعطاء ثقة للمستثمر المحلى قبل الأجنبى.

وأضاف "حسام هيبة" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدولة تولي ريادة الأعمال والشركات الناشئة اهتماما كبيرا، لكونها بدأت منذ سنوات عديدة وتكبر، وتقدم نوعا من الإبداع وبها تكنولوجيا، متابعا: تواصلنا مع رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة للتعرف على المعوقات التي تواجههم.

واسترسل: المجلس الأعلى للاستثمار وجه بإنشاء وحدة تابعة للهئية، من أجل تسهيل بيئة العمل الخاصة بريادة الأعمال، بالإضافة إلى أن الهيئة وفرت كافة مزايا تأسيس الشركات في الدول الأوروبية.