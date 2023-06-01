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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مباراة مثيرة.. الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون العرب 2-2 بالدوري

صدى البلد

انتهت مباراة المقاولون مع الاسماعيلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي امتدت الى الدقيقة 115 في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وتوقفت مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي على احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الإسماعيلي بسبب الاعتراض.

 

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