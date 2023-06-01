بدون مواد حافظة.. طريقة عمل أيس كريم بالمانجو البيتى

قدمت الشيف منى احمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل ايس كريم بالمانجو البيتى بدون مواد حافظة.

المكونات...

كيلو مانجو.

٢علبةمن الزبادي.

عبوة من كريم شانتيه.

عصير ليمونة.

عسل نحل حسب الحاجة.

١ كوب لبن بارد مثلج.

خطوات التحضير...

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المانجو والكريم شانتيه والزبادي واللبن المثلج والليمون وعسل النحل ونبدأ بالخلط لمدة لا تقل عن أربع دقائق حتى تختلط جميع المكونات ببعضها البعض.

ثم نضع هذا الخليط في علبة من البلاستيك ونضع العلبة داخل الفريزر لمدة لا تقل عن سبع ساعات، وبذلك نكون قد نجحنا في تحضير ايس كريم بالمانجو شهي ولذيذ.

