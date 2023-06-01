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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"شبه أوامر من والدي"..الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر تتحدث عن بدايتها مع الراديو

الإذاعية الكبيرة
الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر

‏قالت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، أن بدايتها مع الراديو كانت شبه أوامر من والدها وأنها لو لم تقرأ كتاب أو لم تستمع إلى حوار لأستاذاتها العظيمة أمال فهمي وتستمع الى برنامج "بابا شارو" كانت تحرم من المصروف والخروج.

 

وتابعت إيناس جوهر خلال لقاء لها في برنامج "كل الزوايا"، تقديم الإعلامية "سارة حازم"، المذاع عبر فضائية "اون"، أن هذه هي كانت بدايتها مع الراديو حتى تعلقت به وكانت تقول لنفسها "يعني أنا ممكن في يوم اعمل حوار مثل أمال فهمي أو أكون لطيفة وقريبة من القلب مثل "بابا شارو".

 

بدايتها مع الراديو

 

وأضافت أنها كانت تسجل لنفسها على "ريكوردر" في منزلها وتستضيف فنانين وتقلد أصواتهم وترد على نفسها وهذه كانت بدايتها مع الميكرفون والراديو.

الراديو إيناس جوهر سارة حازم بابا شارو آمال فهمي

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