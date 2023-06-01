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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: التهديد بالانسحاب من المباريات "كارثة".. ومواجهة الأهلي والوداد صعبة

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن ما يحدث في الفترة الأخيرة من اعتراضات اللاعبين والأجهزة الفنية "كارثة"، مشيرًا إلى أن هدف حسين الشحات لاعب الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا (تسلل).

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: يجب فرض عقوبات على أي فريق يهدد بالانسحاب من المباريات، وما حدث من ايقاف المباراة أهانة كبيرة، ويجب وجود عقوبات قوية ضد الأندية التي تهدد بالانسحاب، لابد أن يكون هناك لائحة صارمة لمعاقبة أي طرف يهدد بالانسحاب من اي لقاء.

وأضاف: مواجهتي الأهلي ضد الوداد ذهابا وايابا فى منتهى الصعوبة، والفريق المغربي يضم لاعبين جيدين ومن أفضل الفرق في افريقيا، والأهلي أيضا جيد، وقرار وجود السعة الكاملة في الاستاد منطقي للغاية، وكان من الصعب حرمان الاهلي من جماهيره.

وواصل: قرار حضور الجماهير بالسعة الكاملة، كان بتدخل من مسئولين كبار في الدولة منهم وزير الشباب والرياضة، والجمهور بكل تأكيد يفرق مع اللاعبين.

وزاد: اتمنى الاعتماد على ياسر ابراهيم مع محمد عبدالمنعم في خط الدفاع، وهناك لاعبين لو في أفضل مستوياتهم سيفوز الأهلي خصوصا حسين الشحات وبيرسي تاو ولاعبي الوسط مروان عطية وحمدي فتحي.

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